2020-02-03T17:37:14+03:00
Общество

В Александровском магазине прокуратура изъяла 135 бутылок водки и вина без документов и акцизов

Владельцев торговой точки оштрафовали на 200 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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В Александрове прокуратура в ходе проверки продуктового магазина наткнулась на целую партию алкоголя без документов и акцизов.

Всего сотрудники прокуратуры изъяли из магазина 135 бутылок водки и вина. На них у владельцев торговой точки не было транспортной документации. Кроме того, у хозяев не было также лицензии на право продажи либо оборота спиртных напитков. Наконец, из 135 бутылок 90 не были маркированы федеральными специальными и акцизными марками.

В общей сложности на гендиректора магазина было составлено шесть протоколов об административной ответственности. Мировой суд, рассмотрев их, оштрафовал владельцев на 200 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.

Кроме того, по результатам других протоколов юридическому лицу, владеющему магазином, назначен был штраф в 1,5 млн рублей. Он на данный момент оплачен, деньги поступили в бюджет Александровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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