2020-02-03T16:51:59+03:00
Общество

Тепло в дома владимирцев возвращается раньше срока

У некоторых жителей в Юго-Западном районе батареи уже горячие
Алена Головина
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Авария на трубопроводе по адресу Б. Нижегородская, 80А случилась 2 февраля в 23.50. Без отопления осталась четверть жителей Владимира - 83 тысячи человек, от Химзавода и до Юго-Западного района. 3 февраля в 11.00 специалисты "Т Плюс", МЧС и "Горводоканала" приступили к восстановлению давления в сетях. Во владимирском филиале "Т Плюс" обещали, что отопление и горячая вода появятся в домах жителей к 20.00, максимум - к полуночи. Но уже сейчас, в пятом часу вечера, у владимирцев, проживающих в Юго-Западном районе, батареи теплые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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