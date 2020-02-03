«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» в «Киномакс-Буревестник»

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:25:19+03:00

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19 февраля в 19:00 во владимирском киноцентре «Киномакс-Буревесник» состоится специальный показ новой приключенческой комедии "Удивительные приключения доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания.

Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

ИСТОЧНИК KP.RU