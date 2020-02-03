В 2020 году размер минимального взноса на капитальный ремонт во Владимирской области не изменится
Его снова установили на уровне 6 рублей 50 копеек
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Администрация Владимирской области снова установила минимальный размер взноса на капитальный ремонт в размере 6 рублей 50 копеек. Он будет действовать на протяжении года.
Отметим, ранее размер взноса устанавливался на два. Предыдущие постановления действовали с 2014 по 2016 годы, а также 2017 по 2019 годы.
Напомним, Фонд капитального ремонта Владимирской области заказал новый расчет обоснованного взноса. По контракту, его должны представить 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU