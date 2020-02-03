У владимирца, вернувшегося из Китая и заболевшего, не нашли коронавирус
Исследование в московской лаборатории Роспотребнадзора не подтвердило наличие коронавируса у жителя города Владимира, недавно вернувшегося из Китая. 30 января он был доставлен в городскую больницу №6 с подозрением на коронавирус.
В результате у владимирца диагностировали грипп В и бронхит. Сейчас мужчина уже выздоравливает, сообщают в департаменте здравоохранения. По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, на 3 февраля ни одного случая заболевания коронавирусом в регионе не зафиксировано.
Кстати, в "белом доме" на фоне всей этой шумихи несколько дней назад даже организовали оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Медики даже разработали стратегию действий на случай эпидемии.
ИСТОЧНИК KP.RU