2020-02-03T14:52:40+03:00
Общество

У владимирца, вернувшегося из Китая и заболевшего, не нашли коронавирус

Анализы в Москве подтвердили грипп и бронхит
Алексей СУХОВ
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Исследование в московской лаборатории Роспотребнадзора не подтвердило наличие коронавируса у жителя города Владимира, недавно вернувшегося из Китая. 30 января он был доставлен в городскую больницу №6 с подозрением на коронавирус.

В результате у владимирца диагностировали грипп В и бронхит. Сейчас мужчина уже выздоравливает, сообщают в департаменте здравоохранения. По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, на 3 февраля ни одного случая заболевания коронавирусом в регионе не зафиксировано.

Кстати, в "белом доме" на фоне всей этой шумихи несколько дней назад даже организовали оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Медики даже разработали стратегию действий на случай эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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