«Сказки волшебного леса» Софьи Гюльбадамовой

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:48:55+03:00

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Гостья музея-заповедника Софья Гюльбадамова – лауреат многочисленных международных конкурсов в США, Германии, России, Франции, Испании, арт-директор Международного фестиваля им. Брамса в Австрии. Биография талантливой пианистки началась в Москве, в известной специальной музыкальной школе им. Гнесиных, в классе заслуженного артиста России М.С. Хохлова. Свое обучение Софья продолжила в Высшей школе музыки Любека (Германия), где ее педагогом стал именитый американский пианист Джеймс Токо. Затем – в аспирантуре парижской Консерватории в классах Гиглы Кацаравы и Дэвида Лайвли. Интересно, что сейчас Софья является официальным представителем знаменитой марки роялей «Бехштейн».

Мы приглашаем вас услышать музыку Рихарда Штрауса, Эдварда Грига, Людвига Бетховена, Роберта Шумана и Франца Шуберта. Добро пожаловать на встречу с музыкантом мирового уровня – великолепной Софьей Гюльбадамовой. Начало концерта в 15.00.

Стоимость билетов: 250-300 рублей.

Справки по тел.: (4922) 32-54-59.

ИСТОЧНИК KP.RU