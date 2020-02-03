Действовали оперативно

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:47:30+03:00

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Сегодняшнее утро началось для Владимирского хлебокомбината, в том числе и со звонков представителей средств массовой информации. Всех беспокоила ситуация с аварией на магистральном теплопроводе, проходящем вдоль границ АО «Владимирский хлебокомбинат», которая случилась в ночь со 2 на 3 февраля. Сообщили журналистам главную новость – производственные мощности работают в нормальном режиме. Перебоев с доставкой хлеба не будет. Во многом стабильность ситуации была достигнута, благодаря оперативным действиям работников Владимирского хлебокомбината.

Как только вода пошла на территорию хлебокомбината, дежурный электрик А. Комиссаров и начальник дежурной ремонтной бригады А.Ветер проинформировали руководство предприятия. Информация о подтоплении трансформаторной подстанции ТП-1 была передана дежурному диспетчеру аварийно-диспетчерской службы АО «ОРЭС-Владимирская область» (горэлектросеть).

Поступающая горячая вода подтопила территорию между корпусами 1 и 2, ТП-1, компрессорной, строительным городком. Кабельные каналы на ТП-1 и система локальны канализационных сетей оказались затопленными.

В ликвидации последствий аварии было задействовано около 50 работников хлебокомбината, под непосредственным руководством и.о. главного инженера Алексея Жулина. Необходимо было действовать максимально быстро, чтобы вода не нанесла ущерб непосредственно производству. А также еще и потому, что ниже предприятия находятся железнодорожные пути. В итоге, проблема была локализирована и не переросла в масштабное бедствие.

-Это стало возможным, - уверен исполнительный директор Олег Омельченко, - благодаря своевременно реализованному плану, направленному на обеспечение полной работоспособности всех систем ливнёвого отведения предприятия, что позволило оперативно обеспечить перераспределение водяных потоков. А также благодаря четким и грамотным действиям персонала, который обучен правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время подвергшаяся подтоплению территория приводится в порядок, пострадавшие участки и имущество высушиваются.

- О точной сумме ущерба говорить пока рано, - считает Омельченко, - главное, что на производстве и выгрузке хлеба и других хлебобулочных изделий данное происшествие не отразилось.

ИСТОЧНИК KP.RU