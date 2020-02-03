В Муроме за один день произошло два убийства

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:39:51+03:00

Один мужчина убил сожительницу за то, что она не ночевала дома, другой не хотел выпивать

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил два уголовных дела по убийствам в Муроме в один день 2 февраля. В первом случае в убийстве подозревается 31-летний местный житель, в другом 64-летний мужчина.

Первое убийство

Жертвой 31-летнего муромлялнина стала его 32-летняя сожительница. Пара прожила вместе 10 лет, в семье часто случались ссоры на фоне алкогольного опьянения. 1 февраля после очередного конфликта женщина ушла из дома, но забыла ключи. Вернувшись на следующий день утром, она позвонила в домофон, мужчина вышел на улицу и ударил женщину ножом.

Пресс-служба Следственного комитета отмечает, что подозреваемый раскаялся в убийстве. У погибшей осталось двое малолетних детей, однако женщина была лишена родительских прав.

Второе убийство

В тот же день в квартире дома в поселке имени Войкова было обнаружено тело 52-летней жительницы, погибшей от ножевого ранения. По подозрению в убийстве был задержан 64-летний сожитель дамы, с которым она прожила 12 лет.

По словам подозреваемого, женщина пыталась заставить его выпить. После отказа последовала ссора, закончившаяся ударом ножом. Свою вину мужчина также признал.

ИСТОЧНИК KP.RU