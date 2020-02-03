2020-02-03T14:37:20+03:00
Общество

В Александрове продавали "паленый" алкоголь

У хозяина магазина не было лицензии на торговлю спиртным
Алена Головина
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В александровском магазине "Продукты на Южном" сотрудники прокуратуры обнаружили алкоголь неизвестного происхождения. Из 135 бутылок, на 90 не было маркировки. Выяснилось также, что юридическое лицо осуществляло торговлю без лицензии. Все спиртное полицейские изъяли. Суд оштрафовал юрлицо на 200 тысяч рублей, а гендиректору назначил наказание в виде дисквалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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