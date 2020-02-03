"ГЛЕБОВфест" от "Виртуозов Москвы" во Владимир будет идти три дня

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:00:13+03:00

Он пройдет с 17 по 19 февраля

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Центр классической музыки вновь принимает ансамбль солистов государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Концерт, который музыканты посвящали своему другу и талантливому альтисту Дмитрию Глебову - уроженцу Владимира, вырос в трехдневный фестиваль. Дмитрий трагически погиб в июле 2010 года. Все средства, вырученные за выступление, будут переданы семье безвременно ушедшего исполнителя.

Откроет фестиваль в этом году камерная программа солистов Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" (понедельник, 17 февраля). В их составе выступят: Виталий Хандрас, Лев Иомдин (скрипка), Антон Кулапов (альт), Алексей Кропотов (виолончель). В программе вечера прозвучат: Струнный квартет №1 де Арриага и струнный квартет №8, ор.59 №2 Бетховена.

Второй концерт фестиваля (вторник, 18 февраля) - совместный концерт Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина и солистов оркестра "Виртуозы Москвы" - Виталия Хандраса и Антона Кулапова (альт). В программе вечера прозвучит: "Viola Tango Rock Concerto" В. Юсупова.

Закроет фестиваль, в этом году, камерная программа солистов Владимирского Губернаторского симфонического оркестра (среда, 19 февраля). В программе вечера прозвучат: соната для двух скрипок a-moll 1 часть Изаи, соната для скрипки и фортепиано F-dur Мясковского, квартет №2 C-dur Фиала, "Пробуждение" Форе, "Каприс" Вьетан, "Хоруми" Цинцадзе, концерт для двух скрипок, чембало и квинтета Вивальди.

ИСТОЧНИК KP.RU