Законодательное Собрание Владимирской области начало формировать новую Молодежную думу региона

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:55:35+03:00

Это будет уже ее пятый созыв

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Законодательное собрание начало формирование пятого созыва Молодежной думы Владимирской области. В ней состоят 38 человек, председателем этого консультативного органа является известный в узких кругах общественник Полина Касаткина.

В Молодежную думу набирают молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Отбор кандидатов происходит в два этапа. Сначала молодые люди подают свои заявления о желании стать юными законотворцами, затем за представленных кандидатов голосуют посетители сайта Законодательного Собрания Владимирской области.

Прием заявлений от кандидатов завершится 2 марта 2020 года.

Предыдущий созыв Молодежной думы был сформирован в апреле 2018 года. С полным списком членов консультативного органа можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU