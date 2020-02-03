Владимирские борцы завоевали призовые места по спортивной борьбе
Четыре воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Владимирской области по спортивной борьбе стали одними из лучших среди 250 участников первенства. Енисей Игнатьев взял золото в весовой категорий 45 килограммов, Арсений Муравьев в весе до 55 килограммов и Данила Фирсов в весовой категории до 110 килограммов взяли серебро, и бронзовым призером в весовой категории до 55 килограммов стал Павел Иванов.
Первенство проходило 1 и 2 февраля 2020 года в Рязани. Владимирскую область представили 20 спортсменов. Уже весной владимирские спортсмены представят Владимирскую область в Махачкале на первенстве России.
ИСТОЧНИК KP.RU