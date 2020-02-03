Владимирские борцы завоевали призовые места по спортивной борьбе

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:11:54+03:00

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Четыре воспитанника спортивной школы олимпийского резерва Владимирской области по спортивной борьбе стали одними из лучших среди 250 участников первенства. Енисей Игнатьев взял золото в весовой категорий 45 килограммов, Арсений Муравьев в весе до 55 килограммов и Данила Фирсов в весовой категории до 110 килограммов взяли серебро, и бронзовым призером в весовой категории до 55 килограммов стал Павел Иванов.

Первенство проходило 1 и 2 февраля 2020 года в Рязани. Владимирскую область представили 20 спортсменов. Уже весной владимирские спортсмены представят Владимирскую область в Махачкале на первенстве России.

ИСТОЧНИК KP.RU