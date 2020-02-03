Александровские пожарные спасли женщину из задымленной квартиры

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:28:10+03:00

А также эвакуировали тридцать человек

Изменить размер текста: A A

Возгорание произошло ночью 2 февраля на четвертом этаже пятиэтажки. Из двери одной из квартир шел дым. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили 61-летнюю женщину без сознания. Пожарные вытащили ее из задымленной квартиры и передали медикам. Параллельно они вывели на улицу 30 жильцов, включая двоих детей.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас состоянии жительницы оценивается как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU