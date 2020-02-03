Александровские пожарные спасли женщину из задымленной квартиры
А также эвакуировали тридцать человек
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Возгорание произошло ночью 2 февраля на четвертом этаже пятиэтажки. Из двери одной из квартир шел дым. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили 61-летнюю женщину без сознания. Пожарные вытащили ее из задымленной квартиры и передали медикам. Параллельно они вывели на улицу 30 жильцов, включая двоих детей.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. Сейчас состоянии жительницы оценивается как стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU