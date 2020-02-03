Владимирский легкоатлет выиграл "серебро" первенства России

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:09:04+03:00

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Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №4 города Владимира Иван Шуйский завоевал серебряную медаль в тройном прыжке на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, проходившем в городе Новочебоксарске (Чувашия) с 29 января по 2 февраля 2020 года.

Результат владимирского легкоатлета – 14.71. Спортсмена готовили к соревнованиям Вячеслав Головешкин и Нина Метлина. Еще двое воспитанников СШОР №4 Валерия Тарасова и Самуэль Бабаниджи заняли на всероссийских соревнованиях пятое и шестое места соответственно. Валерия показала результат 57.45 в беге на 400 метров. Самуэль пробежал 200 метров за 22.64.

В командном зачете сборная Владимирской области заняла третье место во второй лиге. В целом в турнире приняли участие около 600 спортсменов из 66 российских регионов. За три соревновательных дня было разыграно 28 комплектов медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU