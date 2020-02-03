Строительство дворца спорта на Горького тормозит бумажная волокита

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:51:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимире врио губернатора Владимирской области Александр Байер провел первое совещание рабочей группы по строительству Дворца спорта во Владимире. В обсуждении концепции застройки приняли участие представители городской и областной администрации, представители финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», а также проектировщики, архитекторы и строители.

Для строительства Дворца нужно 12 гектаров земли. Согласно концепции, Дворец спорта построят в районе улицы Горького. Оправдывает выбор места тем, что до улицы Горького легко добраться. Правда есть и проблемы. Действующие правила землепользования и застройки в городе не позволяют разместить спортивный объект на выбранной территории с параметрами, включающие в себя проведение крупномасштабных спортивных мероприятий. Оно было принято еще в 2011 году Советом народных депутатов Владимира.

Будут ли внесены изменения в правила землепользования и застройки — пока неизвестно. У ДОМА.РФ тоже есть вопросы по поводу строительства. Все эти проблемы будут решаться в ходе работы. Пока что документы генплана застройки проходят утверждение в Минкульте РФ. В администрации области считают, что это амбициозный проект и он послужит на благо владимирцам.

ИСТОЧНИК KP.RU