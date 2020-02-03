В Петушинском районе парни украли из магазина 200 бутылок пива

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:03:26+03:00

Они также залезали в дачные дома и крали имущество

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Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей города Покров в возрасте от 19 до 23 лет. Молодых людей обвиняют в краже.

По данным УМВД по Владимирской области, с апреля по сентябрь 2019 года обвиняемые забирались в дачные дома и магазины. Они забирали велосипеды, скутер, электрические инструменты, бытовую технику, телефоны. А в одном из сетевых магазинов молодые люди украли 200 бутылок пива.

В ходе расследования полицейские установили причастность обвиняемых к 17 кражам - все имущество они продавали, а деньги тратили. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU