2020-02-03T10:03:36+03:00
Общество

Почти четверть жителей Владимира остались без тепла и горячей воды

Включения начнутся с 11 часов дня
Алена Головина
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По данным мэрии, авария случилась поздним вечером 2 февраля. Произошел прорыв 800-миллиметровой магистральной трубы в районе остановки "Горячий хлеб". Сейчас там работают специалисты компании "Т-плюс". Там же сейчас находятся представители мэрии. По информации владимирского филиала ПАО "Т Плюс", дефект на магистрального трубопроводе был обнаружен 2 февраля, в 23.50. Без отопления и горячей воды остались 83 тысячи владимирцев, начиная от Химзавода и до Юго-Западного района. На месте аварии работают 12 единиц техники, в том числе техника МЧС и "Горводоканала". Включения начнутся с 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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