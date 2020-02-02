2020-02-02T22:31:48+03:00
Общество

На питание владимирских младшеклассников регион получит 227 миллионов из федерального бюджета

Практически все школы области имеют свои столовые или пункты питания
Алена Смирнова
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На тематическом приеме граждан, касающемся реализации инициатив президента страны, заместитель директора областного департамента образования Михаил Соловьев сообщил, в скором времени владимирские младшеклассники будут обеспечены бесплатным питанием. На эти целы из федерального бюджета выделят около 227 миллионов рублей. Свою финансовую лепту придется внести областным и муниципальным властям.

Как сказал замдиректора департамента образования Владимирской области, практически все школы области имеют свои столовые или пункты питания. Во всех образовательных учреждениях, где они есть, вопрос организации бесплатного горячего питания младших школьников решится до 1 сентября. Сейчас конкретные рекомендации по меню сейчас готовит Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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