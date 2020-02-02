Во Владимире в районе Веризино в аварии погиб водитель

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:21:16+03:00

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Около 21.10 на 15 километре автодороги М7 "Волга", подъезд к городу Иваново произошло ДТП. По предварительной информации, как сообщили в региональном УМВД, столкнулись "Nissan X-Trail" и Лада Калина. По состоянию на 22.10 известно, что в результате ДТП водитель отечественной машины, мужчина 1987 года рождения, погиб на месте. Также при столкновении пострадал пассажир легковушки, мужчина 1992 года рождения. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU