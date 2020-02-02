В магазине Гусь-Хрустального района воры вскрыли банкомат и украли 1,3 миллиона рублей

2 Февр. 2020 2020-02-02T22:09:02+03:00

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31 января в одном из сетевых магазинов города Гусь-Хрустальный грабители в масках вскрыли банкомат и вынесли 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщил один из популярных телеграм каналов.

В региональном УМВД факт кражи такой крупной суммы подтвердили, сообщив, что по факту хищения возбуждено уголовное дело. Задержаны бандиты или нет, а также как именно им удалось вскрыть банкомат, который стоял в холле магазина, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU