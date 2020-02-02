"БигАвтоТранс" прекратил обслуживание междугородних маршрутов Владимирской области

2 Февр. 2020 2020-02-02T21:55:35+03:00

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Со 2-го февраля транспортная компания «БигАвтоТранс» прекратила работу на междугородных автобусных маршрутах Владимирской области. С понедельника на рейсы выйдут автобусы других компаний. Они будут возить жителей региона в течение 180 дней - именно на такой срок департамент транспорта и дорожного хозяйства заключил договор с новыми перевозчиками. Стоит отметить, что на пассажирах это не скажется - остановки и цены на проезд, которые были установлены департаментом цен и тарифов 10 января, не изменятся.

Что касается пригородных перевозок, то работу по ним транспортная компания «БигАвтоТранс» завершит с 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU