2020-02-02T14:35:52+03:00
Происшествия

Ночью в Александрове тушили квартиру: спасли одного человека

Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 1.29 2 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области, сообщает официальная сводка оперативного ведомства, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Александрове по улице Фабрика Калинина.

На место выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. В результате ЧП пострадал один человек, еще одного жильца дома спасли.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24