Ночью в Александрове тушили квартиру: спасли одного человека
Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр
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В 1.29 2 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области, сообщает официальная сводка оперативного ведомства, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Александрове по улице Фабрика Калинина.
На место выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. В результате ЧП пострадал один человек, еще одного жильца дома спасли.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU