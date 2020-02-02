Ночью в Александрове тушили квартиру: спасли одного человека

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:35:52+03:00

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В 1.29 2 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области, сообщает официальная сводка оперативного ведомства, поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Александрове по улице Фабрика Калинина.

На место выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. В результате ЧП пострадал один человек, еще одного жильца дома спасли.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU