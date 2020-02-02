В Суздале состоится юбилейный фестиваль анимационного кино

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:37:47+03:00

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В Суздале пройдет юбилейный, XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино. Главное событие российской анимации с каждым годом собирает все больше участников, в том числе именитых режиссеров. В этом году в "Суздальфесте" примут участие более двух тысяч человек.

Оригинальной темой фестиваля этого года стало «Вечное движение», что созвучно с основополагающей идеей анимационного кино.

Программа фестиваля будет включать в себя мастер-классы, встречи с известными мультипликаторам и режиссерами анимации, презентации, дискуссии и кинопросмотры.

В конкурсной программе этого года зарегистрировано более 320 работ.

ИСТОЧНИК KP.RU