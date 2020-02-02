В Судогодском районе грузовик насмерть сбил трех людей, выживших до этого в ДТП

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:46:42+03:00

Они вышли из машин после столкновения и попали под колеса через несколько минут

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Около 21.40 1 февраля, как сообщили в региональном УМВД, на 207 км автодороги М-7 "Волга" в черте Судогодского района произошло ДТП. По предварительной информации, водитель грузовика "Мерседес-Бенц" снес отечественную "девятку", стоящую на обочине проезжей части.

После аварии водители автомобилей, а также трое пассажиров легковушки вышли из машин, после чего их через считанные минуты сбил водитель еще одного грузовика «Мерседес-Бенц».

В результате аварии погибли три человека: водитель грузовика, совершивший первое ДТП, а также двое пассажиров легковушки. Еще один пассажир "ВАЗ-2109" госпитализирован с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU