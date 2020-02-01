Регистрация на "Лыжню России" во Владимире начнется 3 февраля

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:39:55+03:00

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Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" состоится уже 8 февраля в парке "Дружба". Чтобы принять участие в самом массовом зимнем соревновании Владимира, нужно подать заявку на участие с 3 по 7 февраля в "СШОР №3" по адресу: улица Верхняя Дуброва, 2а, с 9.30 до 17.00.

Лица до 17 лет включительно допускаются к участию в гонке только при наличии медицинской справки от врача. Участники от 18 лет - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей, что вы сами несёте ответственность за своё здоровье. Также всем участникам необходимо предъявить полис о страховании жизни от несчастных случаев. При успешном прохождении комиссии каждый участник получит стартовый номер и лыжную шапочку с эмблемой "Лыжни России". Обращаем ваше внимание, что в день соревнований, 8 февраля, выдача номеров и шапочек проводиться не будет.

Что касается самой гонки, то старт назначен 8 февраля на лесопарковой территории парка "Дружба" в 12.00. Телефон для справок: 54-32-96.

ИСТОЧНИК KP.RU