На площади Победы установят владимирских масленичных чучел

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:02:39+03:00

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В 2020 году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта. Администрация Ленинского района приглашает предприятия, учреждения, организации, жителей города принять участие в юбилейном конкурсе масленичных кукол «Славная Масленица», посвященном 1030-летию города Владимира.

Рекомендуется изготовление куклы с использованием элементов различных исторических эпох, событий и культурного наследия («белокаменное зодчество», «владимирская гладь», «золотное шитье», «владимирские узоры», лоскутное шитье, и т.д. )

Все творческие работы будут выставлены 1 марта в сквере у здания Областного суда Награждение победителей и участников конкурса, а также выставка творческих работ будет проводиться в день празднования Масленицы.

Прием заявок осуществляется до 24 февраля по адресу: ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Славная Масленица»).

ИСТОЧНИК KP.RU