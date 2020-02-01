В 2019 году на реализацию нацпроектов во Владимире направлено более 600 миллионов рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:10:07+03:00

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31 января на очередном заседании Общественной палаты города Владимира о ходе реализации национальных проектов во Владимире выступила заместитель начальника управления городскими проектами Екатерина Краскина.

Она сообщила, что все намеченные на 2019 год программы полностью выполнены. Общий объем финансирования нацпроектов во Владимире составил 643 миллиона 669 тысяч рублей. По информации Екатерины Краскиной, большинство национальных проектов рассчитано на период до 2024 года. В этом году их финансирование вырастет примерно до 840 миллионов рублей.

К уже реализуемым в городе Владимире национальным проектам добавятся еще два: "Образование" и "Экология". В частности, по федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология" городу Владимиру выделено свыше 58 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Оргтруде.

ИСТОЧНИК KP.RU