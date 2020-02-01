В Коврове открыли памятник-календарь к 9 мая

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:39:48+03:00

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31 января в Коврове прошла торжественная церемония открытия памятного знака с обратным отсчётом дней до Победы. Монумент в форме звезды установлен на площади Победы. Называется он "100 дней до Победы".

Как указано на сайте администрации города Коврова, на памятнике нарисованы цифры от одного до ста. Каждый день с 9 до 10 часов утра ковровчане: работники заводов, школьники, студенты, общественники будут, отрывая символический листок календаря, отсчитывать количество дней, оставшихся до 9 мая.

Каждый день одна гвоздика будет ложиться к вечному огню. Последний лист календаря будет снят 9 мая, в рамках масштабных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU