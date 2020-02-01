Под утро в Пиганово сгорел дом
Пожар случился на улице Центральной
предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области.
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Сообщение о пожаре в микрорайоне Пиганово города Владимира поступило в ГУ МЧС по Владимирской области в 5.31 1 февраля.
Загорелся частный жилой дом по адресу: улица Центральная, 25. Общая площадь пожара составила 190 квадратных метров. К моменту приезда спасателей огонь уже полыхал вовсю. Крыша была объята пламенем. Но несмотря на столь яркую картину, пострадавших нет. Хозяева вышли до приезда спасателей самостоятельно.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единиц техники, 22 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU