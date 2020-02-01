Во Владимир приедут Мария Аронова и Михаил Полицеймако

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:23:51+03:00

Их можно будет увидеть в спектакле "Маленькие комедии"

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"Маленькие комедии" — это два чеховских водевиля "Медведь" и "Предложение", которые сыграет самая блистательная комедийная пара, сложившаяся на антрепризной сцене в последние годы - Мария Аронова и Михаил Полицеймако.

В водевиле "Медведь" помещица Попова — молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет — не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Но является — грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней! В водевиле "Предложение" трепетный любовник и лирик помещик Ломов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью — Чубуковой. Однако жених робок, он испытывает нервические припадки — от стеснительности и неловкости. Слово за слово... Беседа влюбленных начинается так мирно. Но от объяснения в любви до агрессивного крика и оскорбления возлюбленной — один шаг. Все трое — в полуобморочном состоянии!

Спектакль пройдет в областном дворце культуры и искусства (ул. Диктора Левитана, 4) 5 февраля. Начало – в 19.00. Цена билета – 1300-2600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU