В Судогодском районе в 8 деревнях и селах нет нормально оборудованных пожарных водоемов

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:57:50+03:00

В конце 2019 года из-за этого в 33 регионе случилось сразу несколько серьезных пожаров с пострадавшими

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После того как в октябре случилось сразу несколько серьезных пожаров, которые долго не могли потушить из-за отсутствия нормальных пожарных водоемов, к проблеме подключилась прокуратура. И в Судогодском районе на днях закончилась их проверка в Лавровском сельском поселении.

Каазлось бы, что такого? Одно сельское поселение. Да вот только в одном этом поселении в восьми деревнях и селах нет нормального пожарного водоема. В деревнях Лаврово, Дорофеево, Мызино, селе Чамерево деревнях Смыково, Мичурино, Новое Полхово, Загорье подъезды к пожарному водоему не оборудованы площадкой с твердым покрытием размером 12 на 12 для установки пожарных автомобилей. Руководство местной администрации уже оштрафовано. Все требования прокуратуры были после этого исполнены.

Напомним, что в октябре из-за подобного пожара без крова осталась многодетная семья Шевчик (16 детей). А в Лемешках из-за плохого водоема сгорели и вовсе три дома.

ИСТОЧНИК KP.RU