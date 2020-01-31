Корреспондента "КП-Владимир" наградили в МЧС

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:22:57+03:00

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31 января в Главном управлении МЧС России по Владимирской области состоялось награждение журналистов, активно сотрудничающих с ведомством.

Корреспондент "Комсомольской правды" Валерия Пронина получила почетную грамоту "За активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах в 2019-м году". Награду вручил врио начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов.

У Валерии Прониной это уже вторая грамота от Министерства чрезвычайных ситуаций. Редакция "КП"-Владимир" много лет активно и плодотворно сотрудничает с региональным МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU