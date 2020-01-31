Владимирским многодетным семьям дадут право выбора

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:03:32+03:00

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30 января 2020 года в департаменте соцзащиты прошло очередное заседание совета по делам многодетных семей. В заседании приняли участие Любовь Кукушкина — директор департамента соцзащиты и Максим Весенин — первый заместитель департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области, а также представители УФНС и общественности.

На заседании семьям рассказали про налоговые льготы и вычеты за земельный участок, на жилой объект, транспорт, на платном обучении, лечении и приобретении жилья. Кроме того, на совете снова решался вопрос о выдаче земельного участка многодетным. Правда, не всем нужен земельный участок. Порой семьи нуждаются в деньгах. Совет по делам многодетных семей предлагает давать семьям выбор: вместо земельного участка — денежная выплата независимо от района проживания. На заседании совет принял решение о создании рабочей группы, в которой будут представителя департаментом имущественных и земельных отношений, строительства и архитектуры, соцзащиты, финансов, бюджетной и налоговой политики, органов местного самоуправления, председатель и члены Совета.

ИСТОЧНИК KP.RU