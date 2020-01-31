2020-01-31T16:43:04+03:00
Общество

Обручальные кольца во Владимире за 10 лет подорожали в 4 раза

Владимирстат подсчитал цену золота к Международному дню ювелира
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Международный день ювелира отмечается 31 января. К этот дате Владимирстат подсчитал, как меняется популярность и цена драгоценных металлов во Владимирской области. Как и следовало ожидать, год за годом золото дорожает. Динамика цен на золотые издения во Владимирской области такова (за 2 грамм): 2010г. – 1341 рубль, 2015г. – 3529, 2017 г. – 3982, 2018 г. – 3936, 2019 г. – 4195 рубля. Как видим, за 10 лет золото подорожало почти в четыре раза. Вот во что надо было вкладываться, даже курс доллара и евро вырос всего вдвое!

При этом жители Владимирской области в 2018 году купили ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней на сумму 842,3 млн рублей. Причем впервые после кризиса количество купленных украшений выросло к прошлому году, правда, всего на 0,1%. До этого объем драгоценных покупок с 2015 года падал - когда на пару процентов, а когда и почти на 10. Не до роскоши нашим согражданам было. За январь - сентябрь 2019 года розничная продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней составила 557,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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