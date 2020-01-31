Пригородные маршруты во Владимире останутся прежними

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:53:19+03:00

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С понедельника 3 февраля вместо "БигАвтоТранса" пригородными перевозками будут заниматься другие перевозчики. Департаментом транспорта заключены договоры с компаниями, которые заменят Бигавтотранс, правда пока на 180 дней. Расписание и остановки останутся прежними. Цены на проезд, установленные департаментом цен и тарифов с 10 января 2020 года, тоже не изменятся.

В декабре 2019 года Дмитрий Биганов принял решение расторгнуть договор с владимирским автовокзалом на пассажирские перевозки. Причиной тому стали невыгодные условия, предлагаемые автовокзалом. Компания отказалась от обслуживания 13 пригородных маршрутов. По словам Дмитрия Биганова, перевозки перестали быть рентабельными для компании. Три маршрута компания перестала обслуживать с 1 января 2020 года, обслуживание остальных маршрутов прекратиться в начале февраля. Бигавтотранс являлся одним крупнейшим перевозчиком в области.

ИСТОЧНИК KP.RU