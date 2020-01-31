Гусевчанин до смерти забил знакомого

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:34:11+03:00

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Тридцатишестилетний житель Гусь-Хрустального 3 января прошлого года отмечал праздники в гостях у знакомых, но когда хозяин попросил его ,уже успевшего выпить, уйти, разозлился и избил мужчину. Пострадавшему пришлось долго лечиться и восстанавливаться. Через несколько дней гусевчанин гулял уже в другой компании, где, выпив, поругался с одним из гостей, с которым девять лет назад они вместе сидели в колонии. Тридцатишестилетний гусевчанин избил тридцатисемилетнего приятеля, тот от полученных травм скончался. Как выяснили эксперты, нападавший – наркоман, страдает расстройством личности. Гусь-Хрустальный городской суд отправил его на восемь лет в колонию строгого режима. Кроме того, матери погибшего мужчины с осужденного взыскана моральная компенсация в размере 500 тысяч рублей. он должен выплатить полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU