2020-01-31T14:14:39+03:00
Происшествия

Во Владимире работница аптекаря украла телефон

Его забыла на прилавке одна из покупательниц
Ирина Мальцева
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В сентябре прошлого года жительница Владимира забыла сотовый телефон на прилавке в одной из аптек. Обнаружив пропажу и вернувшись через некоторое время, женщина свой телефон не нашла, а сотрудники аптеки ей ничем не помогли. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, 30 января расследование уголовного дела, возбужденное по заявлению владелицы телефона, завершилось. Как выяснилось, мобильный телефон забрала сорокадвухлетняя сотрудница аптеки, уже признавшаяся в этом. Она объяснила, что решилась на такой поступок из-за финансовых сложностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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