Объем онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд вырос на 70%

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:44:58+03:00

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По итогам 2019 года поступление средств через цифровой канал ВТБ Пенсионный фонд увеличилось на 70% и составило более 17 млн рублей. Средний размер первоначального взноса вырос по сравнению с 2018 годом в два раза и составил 8 тысяч рублей.

«Мы видим повышенный интерес к возможности заключить договор в режиме онлайн и в течение нескольких минут не только проверить состояние пенсионного счета, но и сделать очередной взнос. Стабильный рост взносов наблюдался в течение всего года и только за декабрь превысил 3 млн рублей. Цифровизация основных направлений работы с клиентами – наша приоритетная задача», – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программы негосударственного пенсионного обеспечения позволяют самостоятельно сформировать дополнительную пенсию, которая является полноценным дополнением государственной пенсии. Программы НПО также имеют ряд преимуществ перед предлагаемыми сегодня на рынке способами долгосрочного формирования капитала, например, сохранность вложений и налоговые льготы.

Для оформления онлайн-взноса клиентам НПФ ВТБ необходимо зайти на сайт фонда и, пройдя необходимую идентификацию, осуществить платеж.

Онлайн-сервисы ВТБ Пенсионный фонд дают возможность контролировать состояние счетов в рамках обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). В рамках программ НПО фонд предоставляет возможность назначать пенсии, заключать договоры и вносить средства на пенсионные счета, используя все преимущества разработанных онлайн-сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU