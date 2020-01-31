В Вязниках экс-полицейского оштрафовали на 100 тысяч за мошенничество

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:59:18+03:00

А также уволили из органов

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В Вязниках вынесли приговор бывшему оперуполномоченному. Его признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. По данным прокуратуры, полицейский получил информацию о том, что местный житель с цыганскими корнями крадет крупнорогатый скот. Правда, эти сведения потом не нашли подтверждения.

Полицейский предложил мужчине помощь, чтобы на того не завели уголовное дело. За это он попросил 30 тысяч рублей, хотя знал, что обещание не выполнит.

Получить деньги экс-полицейскому помешали сотрудниками службы безопасности регионального УМВД. Оперативника уволили и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU