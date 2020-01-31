2020-01-31T12:38:59+03:00
Происшествия

Уклонист из Коврова попал под суд

Парень семь лет скрывался от сотрудников военкомата
Ирина Мальцева
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Житель Коврова должен был отправиться служить еще в феврале 2012 года, а повестку об этом ему под роспись вручили в декабре 2011 года, однако в положенный срок молодой человек в военкомат не пришел. Не явился он и позднее, хотя в июле и октябре 2019 года ему под роспись еще раз вручили повестки о необходимости появиться в военном комиссариате. В конце ноября прошлого года молодого ковровчанина все же заставили пройти медкомиссию в военкомате и признали годным к военной службе. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. По этой статье ему грозит либо штраф до двухсот тысяч рублей, либо реальный срок – до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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