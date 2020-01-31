2020-01-31T11:46:27+03:00
Общество

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил электроэнергию более 10 тысяч должникам в 2019 году

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Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» отключили электричество у более 10 тысяч неплательщиков, жителей Владимирской области, чья общая сумма долга превышает 894 млн рублей. С начала прошлого года уведомления об ограничении были направлены в адрес 48 000 недобросовестных клиентов. После этого каждый третий погасил свой долг полностью либо обратился в адрес компании с заявлением о его реструктуризации.

В 2019 году, благодаря активной работе с населением, удалось не допустить роста задолженности за электрическую энергию, которая на 1 января 2020 составила 295 млн руб. Для сравнения на начало 2019 года эта сумма составляла порядка 307 млн рублей.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что отключение электроэнергии производится в результате накопившейся задолженность за поставленный ресурс, превышающей сумму двух ежемесячных платежей, исходя из норматива потребления услуги. Такие меры являются одним из самых эффективных способов воздействия. Порядок уведомления и ограничения электроснабжения определен Постановление Правительства №354 от 06.05.2011 года («О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Используется несколько способов уведомления должников, физических лиц, об отключении электрической энергии: текст извещения включается в счет-квитанцию абонента, направляется отдельным документом или направляется через систему ГИС ЖКХ. После получения уведомления клиенту дается 30 дней для погашения задолженности, в противном случае производится отключение электрической энергии. За подключение к электроснабжению, при условии погашения образовавшейся задолженности, абоненту придется внести плату в размере 1000 рублей.

Также абонент получает информацию о том, что самостоятельное подключение к электросетям и безучетное использование электроэнергии влечет (на основании ст. 7.19 КоАП РФ) наложение на граждан административного штрафа от 10000 до 15000 рублей. При этом их обяжут оплатить счета за электроэнергию, потребленную в период незаконного подключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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