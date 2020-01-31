В Вязниках в одном из кафе посетителей кормили из грязной посуды

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:59:34+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора проверяли вязниковские кафе и рестораны на предмет соблюдения в них санитарных норм. Многочисленные нарушения нашли в кафе «Светофор». Сырое мясо и овощи обрабатывались в мойке, предусмотренной для мытья посуды. Холодные закуски готовились в отсутствии бактерицидной лампы на столе. Не соблюдались сроки хранения нарезки,т.е. посетителей кормили несвежими продуктами. Еда подавалась на грязных тарелках с осколами по краям. И это далеко не весь список нарушений. По решению суда, кафе закрыли на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU