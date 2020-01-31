Ковровчанин отобрал у ребенка телефон на улице

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:28:05+03:00

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В Коврове, 27 января в полицию обратилась женщина, которая заявила, что у ее несовершеннолетнего сына на улице Брюсова неизвестный мужчина вырвал из рук телефон и скрылся. Мальчик смог описать злоумышленника. Майор полиции Карпенко, возвращаясь со смены домой, обратил внимание на мужчину, который по приметам был очень похож на похитителя. Правоохранитель вызвал наряд полиции. Ковровчанина задержали. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, злоумышленник оказался безработным. Вину свою он признал. Похищенный телефон вернули ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU