Платная трасса М-12: рассматриваются четыре варианта прокладки по Владимирской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:27:08+03:00

А на совещании в областной администрации появился пятый

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30 января в администрации Владимирской области прошло совещание по проблемам, связанным с прокладкой платной федеральной трассы М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань". Как рассказали представитель "Автодора", на данный момент проект трассы уже согласован в Московской и Нижегородской областях, практически утвержден в Чувашии и Татарстане. Самым проблемным регионом оказалась Владимирская область.

Трасса М-12 затронет территории Гусь-Хрустального, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского районов и города Радужного. Самые большие сложности возникли у жителей населённых пунктов Судогодского района. Трассировка до города Лакинска уже практически определена. А вот для дальнейшей ее прокладки существует четыре варианта, каждый из которых несёт в себе определённые трудности, так как большая часть Судогодского района - леса и сельхозугодья, которые жители не хотят портить.

В ходе заседания пятый вариант предложил ведущий научный сотрудник ВНИИ Экологии Минприроды России Алексей Терехов. Кандидат биологических наук провёл серьёзную исследовательскую работу с выездом на место. Она легла в основу трассировки, которая не затрагивает особо охраняемые природные зоны и населённые пункты. В ближайшие 2-4 недели сотрудники института «Стройпроект» детально изучат этот вариант и по необходимости проведут изыскательные работы.

Платная скоростная автодорога «Москва – Нижний Новгород – Казань» должна появиться до 2024 года, ее длина в границах Владимирской области составляет около 212 км.

ИСТОЧНИК KP.RU