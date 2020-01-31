В Петушках вынесли приговор за ложное донесение

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:55:48+03:00

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Петушинский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Костерево. Молодой человек обвиняется в ложном сообщении об акте терроризма.

Суд установил, находясь в пьяном состоянии молодой человек, как он потом пояснил в суде, ради шутки, позвонил в Дежурную часть и сообщил о минировании одного из жилых домов в Костерево. Оперативная группа незамедлительно проверила дом, но взрывчатки обнаружено не было. В итоге к жителю Костерево были выдвинуты гражданские иски о возмещении ущерба. Молодой человек признал свою вину. Суд приговорил обвиняемого в 1,5 годам принудительных работ. Кроме того, каждый месяц он будет отдавать 10% с заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU