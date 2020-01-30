Во Владимире начнут строить развязку между улицами Чапаева и Василисина

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:19:42+03:00

А с улицей Сперанского соединения так и не будет

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29 января владимирская городская администрация объявила конкурс на выполнение работ по строительству дорожной развязки, которая свяжет улицы Чапаева и Сперанского. Жители микрорайона 8-ЮЗ мечтают о ней несколько лет, она должна разгрузить улицы Верхняя Дуброва и Пугачева. Средства на строительство будут выделены из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Владимира». Стоимость работ 107 миллионов рублей, продолжительность - два года.

Однако самого проблемного участка - земляного склона между улицей Чапаева и улицей Сперанского - в проекте нет. В 2020 году планируется реконструкция участка автомобильной дороги по улице Чапаева с устройством кольцевого движения на пересечении с улицей Василисина. Из зоны строительства вынесут инженерные коммуникации, выполнят дорожные работы с нанесением разметки и обустройством тротуаров, установят столбы освещения. Даже сделают ливневую канализацию.

В 2021 году работы будут проводиться на улице Василисина от дома № 22-б до нового кольцевого пересечения с улицей Чапаева. Там тоже отремонтируют дорогу и наружное освещение, тротуары, нанесут разметку, выполнят защита газопровода с устройством специального футляра.

А вот когда работы начнутся на самом склоне от улицы Чапаева до улицы Сперанского, из проекта неясно. Скорее всего, не раньше 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU