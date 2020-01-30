2020-01-30T16:43:41+03:00
Общество

ВТБ выдал рекордный объем ипотеки

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По итогам 2019 года ВТБ нарастил объем ипотечного портфеля на 20%, до 1,69 трлн рублей. При этом продажи жилищных кредитов за отчетный период достигли рекордных для банка значений – 675 млрд рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в четверг.

В настоящее время ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. За прошлый год показатели банка росли быстрее рынка, в результате чего ВТБ нарастил свою долю почти на 1 п.п., до 22,6% (по портфелю).

По программе «Ипотека с господдержкой» доля ВТБ составляет 33%: за год банк провел более 16,5 тыс. сделок на 45 млрд рублей. В рамках государственной поддержки многодетных семей (450 тыс. руб. на погашение ипотеки) ВТБ принял уже более 4,4 тыс. заявлений.

В конце 2019 года ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе Дальневосточной ипотеки. За это время принято уже более 2 тыс. заявок на 8,1 млрд рублей и одобрено порядка 1,3 тыс. кредитов на 5 млрд рублей. При этом порядка 95% из них – это сделки по приобретению недвижимости в строящихся объектах со средней суммой кредита 3,4 млн рублей.

«Ипотека сегодня стала ключевым драйвером роста не только строительной, но и социальной сферы России. В прошлом году был успешно запущен целый ряд государственных программ. На наш взгляд, уже сейчас они показывают свою эффективность для различных категорий населения, – заявил Анатолий Печатников. –Обеспечение населения доступным и комфортным жильем – это стратегически важная задача банков и застройщиков. В этом году наша совместная работа поможет в решении этих вопросов сотням тысяч российских семей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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