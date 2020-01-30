В Петушинском районе мужчина задушил свою мать

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:47:29+03:00

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В суд передано дело о резне в Петушинском районе, где мужчина убил мать. Сама история произошла в апреле 2019 года.

47-летний мужчина был безработным, существовал на разовые заработки, а также на пенсию матери. Мать беспокоилась о благополучии сына и высказывала ему свои претензии по поводу образа жизни. Из-за этого между матерью и сыном регулярно возникали скандалы. Кроме того, он избивал мать, ради денег на выпивку. По словам родственников, мать обвиняемого жаловалась на сына только родным и никогда не желала ему зла. В итоге в апреле прошлого года вернувшись пьяным домой, он вновь затеял ссору. А когда мать стала ругаться, не стал терпеть да и зарезал 71-летнюю женщину ножом, после чего задушил. Потом мужчина жил еще несколько дней в квартире со своей мертвой матерью.

Обвиняемому провели психиатрическую экспертизу. Его признали вменяемым. Уголовное дело направленно в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU