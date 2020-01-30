В Вязниках стартовал патриотический киномарафон "Лента памяти"

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:21:16+03:00

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В Вязниках, на Аллее Боевой славы, стартовал молодёжный патриотический киномарафон "Лента памяти", посвящённый 75-летию Великой Победы. Его инициаторами стали воспитанники подростково-молодёжного клуба "Тимуровец".

Ребята постарались максимально точно передать атмосферу трагических событий блокадного Ленинграда. Документальные кинохроники на экране дополняли живые картины из жизни блокадников – под звуки метронома, который был в то время "сердцем города", они шли за хлебом, грелись у костра из остатков мебели, добывали воду, помогали раненым и обессиленным. В память о павших от голода и погибших при защите блокадного Ленинграда были зажжены свечи у памятника неизвестному солдату.

Мероприятия в рамках патриотического киномарафона "Лента памяти" будут проходить в течение всего 2020 года – года памяти и славы и будут приурочены к самым памятным и значимым датам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU