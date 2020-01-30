В Коврове сгорела половина дома

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:27:54+03:00

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Утром 30 января в Коврове на улице Озерная, 23 загорелась половина дома. Огонь мог перебраться на вторую часть дома и соседний коттедж. В ходе тушения пожара, спасателями были обнаружены газовые баллоны, подключенные к плите. Специалисты из горгаза и пожарные отключили и отнесли их подальше от дома. Спасателями удалось потушить пожар, а также предотвратить возгорание соседних зданий и второй половины дома. По сообщению соседей, в доме находилась 93-летняя женщина. К сожалению, женщина погибла. По предварительной причине, возгорание произошло из-за неисправной печки.

ИСТОЧНИК KP.RU